Un début de journée sous la grisaille

(Belga) La journée de mardi débutera sous un ciel gris avec du brouillard par endroits en Ardenne, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Il fera ensuite très nuageux et quelques averses sont attendues, principalement dans le nord et nord-est. Le temps deviendra sec en cours de journée.

Les maxima oscilleront entre 18 degrés dans les Hautes Fagnes et 23 ou 24 degrés en Campine. Le vent, de secteur ouest à ouest-nord-ouest et de nord-ouest au littoral, revenant au secteur ouest-sud-ouest, sera modéré. En soirée et durant la nuit, des nuages bas arriveront à partir de l'ouest, amenant un risque de brouillard localement en Ardenne. Les minima seront compris entre 10 degrés dans les Hautes Fagnes et 17 degrés à la mer. Un temps brumeux est attendu en début de journée mercredi, avec des bancs de brouillard possibles localement en Ardenne. Des nuages cumuliformes se formeront en nombre en journée mais le temps devrait rester sec. Le soleil apparaîtra ensuite progressivement depuis l'ouest. Les maxima atteindront 22 degrés au littoral et sur les hauteurs et 27 degrés en Campine. Une journée plus ensoleillée est prévue jeudi, même si le ciel se couvrira dans le courant de l'après-midi et en soirée. Des averses et des orages sont attendus depuis l'ouest. Le thermomètre affichera entre 24 degrés à la mer et 29 degrés en Campine. (Belga)