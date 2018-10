Un début de journée sous la grisaille avant des éclaircies

(Belga) La semaine commencera sous la grisaille et la pluie lundi matin avant que des éclaircies n'émergent l'après-midi. Il fera jusqu'à 15 degrés, selon les prévisions de l'IRM.

Une faible zone de pluie va traverser le pays en matinée. A partir de la Côte, le temps deviendra rapidement sec avec une alternance de passages nuageux et d'éclaircies, qui s'élargiront graduellement en fin de journée. Les maxima varieront de 9 à 15 degrés. Le vent de nord sera assez fort au littoral et modéré dans l'intérieur des terres. Ce soir, le temps sera calme et sec avec une alternance de champs nuageux et de larges éclaircies. Les minima varieront de 0 à 2 degrés en haute Ardenne, de 4 à 6 degrés dans le centre, et autour de 10 ou 11 degrés à la mer où le vent sera soutenu. Mardi, le temps sera sec et la journée débutera avec du soleil et des voiles d'altitude. Ensuite, on prévoit des périodes très nuageuses dans la moitié nord-est du pays. Ailleurs, le temps restera généralement ensoleillé. Les maxima se situeront entre 10 degrés en Hautes-Fagnes et 15 degrés en plaine. Le vent sera modéré, et à la Côte assez fort, de secteur ouest. (Belga)