Un début de semaine fort couvert

Le temps sera généralement sec lundi, sous une nébulosité importante qui sera encore présente ces prochains jours. Les maxima lundi après-midi, assez doux, sont compris entre 5 et 11 degrés, selon les prévisions de l'Institut météorologique (IRM).

Le ciel sera encore couvert en soirée avec de faibles précipitations isolées. La nuit, le temps deviendra sec avec des nuages bas et du brouillard. Les minima varieront entre 2 degrés dans l'ouest et dans les vallées ardennaises, et 6 degrés dans l'est et le sud du pays. Mardi, il fera souvent gris avec parfois de la bruine. La journée débutera dans la brume et l'IRM a émis une alerte jaune entre 4 et 9 heures. La visibilité pourrait être limitée à 500 mètres voire moins en raison du brouillard, avec un risque plus marqué sur l'ouest. Toutes les régions seront toutefois concernées. L'après-midi, quelques rares éclaircies seront possibles. Les maxima se situeront entre 5 à 6 degrés en Haute Ardenne et 9 ou localement 10 degrés dans le nord du pays. Le vent sera faible de direction variable. Mercredi, le temps sera gris avec parfois de la bruine et quelques rares éclaircies. En matinée, des brumes et brouillards tenaces seront présents de manière répandue. Les maxima seront compris entre 3 et 5 degrés en Ardenne et 7 ou 8 degrés ailleurs. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur nord ou de direction variable.