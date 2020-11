Un début de semaine sous la grisaille

(Belga) De nombreux nuages, parfois accompagnés de pluies ou d'averses, encombreront le ciel ce lundi après-midi. Au fil des heures, le temps devrait cependant devenir plus sec et lumineux depuis l'ouest, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Le thermomètre affichera entre 8°C en Hautes Fagnes et 12 ou localement 13°C en plaine, sous un vent modéré et à la mer assez fort, de secteur sud-ouest à ouest avec des rafales de l'ordre de 50 km/h.

Dans le courant de la nuit, quelques faibles pluies ou bruines glisseront sur le nord-ouest du pays. Les minima varieront entre 5°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 10°C en bord de mer, sous un vent modéré de secteur sud-ouest. La journée de mardi sera marquée par les nuages et la grisaille mais le temps devrait rester sec. Quelques éclaircies se dessineront l'après-midi, avec des maxima pouvant atteindre jusqu'à 14°C. Mercredi, les nuages feront place à de belles périodes ensoleillées et à un temps plus doux, le mercure grimpant jusqu'à 15°C. (Belga)