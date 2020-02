Un début de semaine très venteux et pluvieux, voire hivernal sur les hauteurs

(Belga) Il y aura des périodes de pluie sur l'ouest et plus tard aussi sur le centre samedi après-midi. Sur l'est, il fera par contre encore sec jusqu'en soirée. Les maxima iront de 8 à 13 degrés, tout comme pour la journée de dimanche. Le temps sera alors tempétueux, avec de la pluie et des rafales qui pourront atteindre 100 à 110 km/h l'après-midi, voire 130 km/h la soirée et la nuit suivante. Le risque de dégâts dû à cette tempête Ciara est donc important sur l'ensemble du pays, met en garde l'Institut royal météorologique.

Lundi, le temps deviendra variable et perturbé avec des averses, mais aussi quelques éclaircies. En Ardenne, ces averses pourront être accompagnées de grésil ou de neige fondante. Les maxima s'échelonneront de 3 à 9 degrés. Le vent sera encore soutenu, avec de fortes rafales pouvant atteindre 90 voire localement 100 km/h. Mardi, le temps deviendra variable. Il fera partiellement à parfois très nuageux avec des averses, plus fréquentes au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Celles-ci pourront être accompagnées de grésil et de quelques coups de tonnerre. Sur les sommets ardennais, elle se feront sous forme de neige ou de neige fondante. Entre les averses, de larges éclaircies pourront parfois se développer. Le vent sera assez fort à fort, avec de potentielles rafales de 70 voire 80 km/h. Les maxima seront compris entre 1 degré en Hautes-Fagnes et 8 degrés en plaine. Mercredi, il fera encore variable avec des averses, plus fréquentes l'après-midi et toujours hivernales en Haute Ardenne. Le temps restera probablement plus sec au littoral. Le vent soufflera moins fort. Les rafales ne devraient plus dépasser 60 voire localement 70 km/h et les maxima varieront entre 1 et 8 degrés. (Belga)