Un dimanche après-midi ensoleillé malgré quelques nuages

Ce dimanche après-midi, il fera d'abord assez ensoleillé avec néanmoins quelques nuages cumuliformes, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). On note le risque d'une averse locale surtout dans l'ouest et le nord-ouest du pays. Au fil des heures, la nébulosité augmentera depuis le littoral. En Haute Belgique, de larges éclaircies persisteront jusqu'en soirée. Les maxima varieront entre 20°C en bord de mer et 27°C en Lorraine belge. Le vent sera souvent modéré d'ouest, au littoral un peu plus présent et virant au secteur nord.

En soirée, une faible zone de pluie atteindra le littoral et se déplacera lentement vers le centre du pays. La perturbation n'atteindra les Ardennes qu'en seconde partie de nuit ou à l'aube. Les minima oscilleront entre 11°C en Hautes Fagnes et 15°C à la Côte et dans l'extrême sud. Lundi, des périodes de pluie et averses sont d'abord encore prévues en Haute Belgique. La perturbation nous quittera vers la mi-journée par la frontière est. À l'arrière, de belles périodes ensoleillées et quelques nuages cumuliformes suivront depuis le littoral. Il fera plus frais que ce week-end avec des maxima de 17°C en Haute Ardenne à 23°C en Lorraine belge (autour de 20°C dans le centre), sous un vent modéré de secteur nord.