Un dimanche après-midi et début de semaine sous un beau soleil

Dimanche après-midi, le temps sera calme et ensoleillé, avec des maxima qui varieront entre 20 et 25 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Le ciel sera tout aussi beau en début de semaine prochaine et la chaleur s'accentuera nettement lundi et mardi.

Dimanche soir et la nuit prochaine, le ciel sera étoilé et un peu de brume ou de brouillard pourra se former localement, principalement sur l'extrême ouest du pays. Les minima iront de 6 à 16 degrés, sous un vent souvent faible de direction variable puis de sud-est. Lundi, le temps sera ensoleillé et estival avec des maxima de 26 degrés en bord de mer et sur les hauteurs de l'Ardenne, à 31 degrés en Campine. Seuls quelques voiles d'altitude sont prévus. Le vent sera faible à parfois modéré d'est à sud-est. Une légère brise de mer de nord-est se lèvera l'après-midi dans la région côtière. La nuit de lundi à mardi, le ciel sera serein, à quelques nuages près. Les minima oscilleront de 8 degrés dans certaines vallées ardennaises à localement 20 degrés près de la France. Le vent sera faible à modéré d'est à sud-est. Mardi, il fera encore beau et sec, malgré un risque de voiles d'altitude en cours de journée. Les maxima évolueront entre 27 degrés en Hautes-Fagnes, 29 ou 30 degrés à la mer et 32 degrés en Campine. Le vent sera souvent faible de secteur sud. Au littoral, il s'orientera à l'ouest-nord-ouest. La journée de mercredi baignera, elle aussi, dans le soleil malgré un risque d'épisode orageux sur l'est du pays en fin de journée. Les maxima varieront entre 21degrés à la mer, 25 ou 26 degrés sur le centre et 29 ou 30 degrés en Gaume. Le vent deviendra partout modéré d'ouest-nord-ouest.