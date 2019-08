Un dimanche chaud et ensoleillé

(Belga) Le temps sera assez ensoleillé avec des nuages élevés durant la matinée de dimanche. Par la suite, la nébulosité augmentera mais le temps devrait rester sec jusqu'en soirée. Les maxima oscilleront entre 23 à 25 degrés en Ardenne et dans la région côtière, et de 26 à 28 degrés dans les autres régions, indique l'Institut royal météorologique (IRM).

Ce soir et cette nuit le ciel sera nuageux avec quelques faibles pluies possibles à partir de l'ouest du pays. Les minima seront compris entre 13 degrés en Hautes Fagnes et 18 degrés dans le centre. Le vent d'abord faible de direction variable deviendra graduellement modéré de secteur ouest. Lundi, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec un risque d'un peu de pluie ou d'une averse. Toutefois certaines régions devraient rester sèches. Les maxima oscilleront entre 22 degrés en Hautes Fagnes et à la mer et jusqu'à 25 degrés ailleurs dans le pays. Le vent d'ouest- sud- ouest sera généralement modéré. Mardi, une alternance de périodes ensoleillées et de champs nuageux est attendue. Progressivement, la nébulosité augmentera et quelques averses pourront se déclencher. En fin de journée, elles pourront devenir plus fréquentes et intenses. Un risque d'orage n'est d'ailleurs pas exclu. Les maxima seront de 24 à 25 degrés dans le centre. (Belga)