Un dimanche doux mais pluvieux

(Belga) Les pluies seront abondantes dimanche matin avant que des éclaircies ne fassent leur apparition. Les maxima seront proches de 13 ou 14 degrés, annonce l'IRM.

Peu avant midi, le temps deviendra progressivement plus sec à partir de l'ouest. Des éclaircies apparaîtront, mais des averses pourront encore se produire. Les maxima seront compris entre 10 degrés en Hautes-Fagnes et 13 ou localement 14 degrés en Flandre. Le vent sera modéré à assez fort de sud- ouest, avec des rafales de 50 à 60 km/h. Dans la nuit de dimanche à lundi, le ciel se couvrira. Des averses traverseront le pays de sud-ouest en nord-est. Principalement dans le sud du pays, ces averses pourront devenir assez intenses, avec un risque d'un coup de tonnerre. Les minima seront compris entre 8 degrés en Ardenne et 12 degrés au littoral. Le vent restera modéré à assez fort de sud-ouest, avec des rafales jusqu'à 55 km/h. Lundi, il fera souvent nuageux avec des averses et un risque d'orage. Les maxima seront compris entre 9 et 13 degrés. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest à ouest, avec des rafales jusqu'à 60 km/h. (Belga)