Un dimanche en douceur avant une semaine de chaleur

Les chineurs de brocantes profiteront ce dimanche d'un soleil plus ou moins généreux en fonction des régions, mais surtout d'un temps sec, pour débusquer vieux disques, bougeoirs et autres perles rares. Ils se couvriront d'une petite laine en Hautes Fagnes, où le mercure ne dépassera guère les 17°C, ou tomberont la veste sur l'ouest, où les maxima atteindront 24 ou 25°C. En soirée, les nuages se dissiperont peu à peu pour dévoiler un ciel serein, jusqu'à l'arrivée de quelques bancs de brouillard sur le nord du pays. Il fera alors frisquet, avec des minima compris entre 5 et 11°C en Ardenne et entre 9 et 14°C ailleurs. Le vent soufflera faiblement. Le jour se lèvera sur un ciel dégagé lundi, laissant contempler un début de semaine prometteur en chaleur. Le soleil dardera ses rayons et fera grimper le thermomètre jusqu'à 22°C en Hautes Fagnes, 26 ou 27°C dans le centre du territoire et en Lorraine belge. Mardi se poursuivra sur cette lancée avec jusqu'à 31°C dans les régions les plus chaudes. Mercredi se ravisera un tantinet, affichant 25°C à 28°C (mais toujours 30°C localement). (Belga)