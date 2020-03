Un dimanche ensoleillé mais frais

(Belga) Dimanche après-midi, le temps restera sec et très ensoleillé, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera modéré à assez fort de secteur est­-nord-est avec des rafales autour de 50 à 60 km/h. Les maxima varieront entre 5° et 8° au sud du sillon Sambre­ et­ Meuse et entre 9° à 11° ailleurs.

Dans la soirée et la nuit prochaine, le temps restera serein. Il fera à nouveau froid avec des gelées nocturnes généralisées. Les minima se situeront entre ­-4° et ­-2° au sud du sillon Sambre­ et­ Meuse et entre -­2° et 0° ailleurs. Sur le sud de l'Ardenne, le vent sera généralement assez fort d'est ou d'est­ sud­ est avec des rafales de 50 ou 60 km/h, ailleurs il sera modéré de secteur est. Lundi, le notre temps sera toujours déterminé par cette zone de hautes pressions située sur le nord­ est de l'Europe. De l'air d'origine continentale sec et stable se dirigera donc vers nos régions. Il fera toujours très ensoleillé, mais encore assez froid avec des maxima évoluant entre 5° à 7° en Ardenne et entre 8° à 11° ailleurs. Le vent sera modéré à parfois assez fort d'est à sud­-est. En Ardenne, des rafales de 60 voire 70 km/h seront possibles. (Belga)