Un dimanche frais mais assez ensoleillé

(Belga) De larges éclaircies sont attendues à la côte et sur l'ouest du pays dimanche après-midi. Dans le centre et l'est, des périodes de soleil alterneront avec des cumulus. Le temps restera généralement sec mais par endroits une petite ondée sera possible. Les maxima varieront entre 9 degrés en Hautes Fagnes, 12 au littoral et 14 ou 15 degrés dans le centre. Le vent sera modéré de nord, selon les prévisions de l'IRM.

Dimanche soir, le ciel restera peu nuageux sur la moitié ouest du pays. Dans la moitié est, il fera partiellement nuageux avec encore ce petit risque d'une petite ondée locale. Durant la nuit, le ciel deviendra serein à peu nuageux partout. Des nuages pourront se former à la mer en fin de nuit. Il fera froid avec des minima qui descendront entre 0 degré en Hautes Fagnes et 5 degrés dans l'ouest. Le vent sera faible à modéré de nord, puis nord-est. Lundi, le temps deviendra sec et généralement ensoleillé. Il fera encore un peu frais pour la saison avec des maxima de 10 degrés en Hautes Fagnes à 15 ou 16 degrés dans le centre. Le soleil sera encore souvent de la partie mardi et mercredi. (Belga)