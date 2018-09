Un dimanche généralement ensoleillé avant un début de semaine plus instable

(Belga) Il fera généralement ensoleillé dimanche à l'exception du littoral qui connaîtra un ciel assez couvert. Les maxima seront compris entre 13 et 17 degrés. Le temps sera plus instable en début de semaine.

Dimanche soir, la nébulosité continuera à augmenter à partir de l'ouest. Le ciel deviendra alors très nuageux partout avec des périodes de faible pluie et, en fin de nuit, un risque de quelques averses dans l'ouest du pays. Les minima se situeront entre 5 degrés en Ardenne et 10 degrés à la Côte, selon les prévisions de l'IRM. Lundi, des éclaircies alterneront avec de fréquents nuages, à l'origine d'averses, parfois assez fortes. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu à la Côte. Les maxima seront compris entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 13 ou 14 degrés en plaine. Le vent sera modéré, et à la Côte assez fort, de secteur nord à nord-ouest. Mardi, une perturbation traversera notre pays d'ouest en est. Le temps sera alors gris et pluvieux. Il fera également assez frais avec des maxima autour de 8 ou 9 degrés en Ardenne et jusque 13 ou 14 degrés dans le centre, sous un vent sensible de secteur sud-ouest. Il devrait faire moins pluvieux à partir de mercredi. (Belga)