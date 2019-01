Un dimanche nuageux avant l'arrivée de courants polaires en milieu de semaine

(Belga) Le ciel restera gris ce dimanche et en début de semaine avant l'arrivée de courants polaires plus froids mardi et mercredi qui pourront entraîner des chutes de neige, selon les prévisions de l'IRM.

Des averses hivernales sont ainsi attendues en Ardenne mardi, les maxima se situant entre 1 ou 2 degrés en Hautes-Fagnes, autour de 6 degrés dans le centre et atteindront jusque 8 degrés dans l'Ouest. Le vent de nord- ouest sera soutenu avec des rafales de 60 à 75 km/h. Mercredi, le ciel sera marqué par une alternance de passages nuageux et d'éclaircies avec encore quelques averses, sous forme de neige fondante ou de neige en Ardenne. Les maxima se situeront autour de 0 degré en Hautes-Fagnes, de 4 ou 5 degrés dans le centre et de 6 degrés au littoral. Le vent sera assez fort à fort de secteur nord à la côte, et modéré de secteur nord-ouest ailleurs. Jeudi, le temps restera généralement sec sous un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Le matin, les gelées seront répandues. Durant la journée, les températures ne dépasseront pas les -2 degrés en Hautes- Fagnes et atteindront environ +3 degrés dans le centre. Vendredi, enfin, le ciel sera généralement très nuageux avec des périodes de faibles pluies. Les précipitations prendront d'abord un caractère hivernal, essentiellement sur la partie sud-est du territoire. Les maxima seront compris entre 1 degré dans l'extrême sud-est et 6 ou 7 degrés dans le centre ainsi que l'ouest du pays. (Belga)