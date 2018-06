Un dimanche partiellement ensoleillé avant le retour des averses

(Belga) Le ciel se partagera entre champs nuageux et périodes ensoleillées dimanche après-midi. Le sud du sillon Sambre-et-Meuse sera encore arrosé, assez abondamment. Les maxima atteindront 26° dans le centre du pays, selon les prévisions de l'IRM.

Dans la soirée puis dans la nuit, des orages se produiront encore dans le sud-ouest: ils seront localement intenses en soirée et leur activité diminuera graduellement pendant la nuit. Ailleurs, le temps restera généralement sec. Lundi, une zone pluvio-orageuse remontant de la France se placera sur la Belgique. Cette perturbation impactera principalement la moitié sud-est du pays où l'on attend de forts orages et des pluies localement abondantes. Les maxima varieront entre 18 et 24°. La nuit sera encore humide et localement orageuse. La journée de mardi suivra le même scénario. Le temps devrait redevenir plus sec dans le courant de l'après-midi. Les températures seront par contre plus fraîches, avec des maxima entre 15 et 20°. (Belga)