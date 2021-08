Le mois de juillet écoulé aura été le plus chaud jamais enregistré depuis le début des mesures en 1880, selon les estimations de l'agence américaine NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), communiquées vendredi.

La température à la surface de la terre et des océans était en moyenne de 0,93 degré plus élevée que la moyenne du 20e siècle, de 15,8 degrés. La température moyenne est aussi une fraction plus élevée que le précédent record qui remonte à juillet 2016 et qui avait été égalé en 2019 et 2020. Les sept mois de juillet les plus chauds de l'histoire ont tous été enregistrés depuis 2015. (lire l'article complet)

Dans le RTL INFO 13H, le météorologue David Dehenauw a parlé de la situation en Belgique. Si on met de côté cet été, il y a eu plusieurs mois de juillet et août record ces dernières années. "On a eu 40 degrés, même plus, il y a 2 ans durant le mois de juillet. L'été passé, on a eu la semaine la plus chaude en Belgique avec des températures en moyenne de 33-34 degrés durant une semaine. Il y avait aussi eu une alerte rouge pour la chaleur l'été dernier et durant l'été 2019, avec pas mal de records de chaleur."

Cet été, un dôme de chaleur influence la météo dans le sud de l'Europe. Comment expliquer ce phénomène? "Pour cette canicule, il y a le transport de l'air très chaud depuis l'Afrique vers la Grèce, avec maintenant un vent vers le sud de l'Italie et vers l'Espagne. Deuxièmement, il y a l'anticyclone qui s'est installé depuis plusieurs semaines. C'est de la haute pression. L'air comprimé va se réchauffer. Troisièmement, parce que cet anticyclone s'installe depuis plusieurs semaines, cela dessèche aussi le sol. Le sol reçoit la chaleur du soleil, qui est transformée en une hausse des températures du sol et de l'air, et d'autre part de l'évaporation de l'eau présente dans le sol. Si le sol est déjà sec à 100%, toute la chaleur du soleil va rendre l'air plus chaud. On aura des températures records en Europe."

En Belgique, cette météo agréable va-t-elle se poursuivre dans les prochains jours? "Il faut profiter du week-end parce qu'à partir de lundi, il fera plus frais avec des averses". (les prévisions météo complètes)