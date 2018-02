Un froid de canard mais un temps généralement sec sur la plupart des régions

(Belga) Ce mardi après-midi, les périodes ensoleillées et les champs nuageux alterneront. Le temps restera sec sur la plupart des régions mais une faible averse de neige ne sera pas exclue, principalement le long de la frontière Germano-néerlandaise, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM).

Alors que les maxima resteront négatifs partout dans le pays, avec des valeurs de l'ordre de -1°C ou -2°C dans le centre et entre -4°C et -6°C en Ardenne, le vent modéré d'est-nord-est renforcera l'impression de froid. En soirée, de légères chutes de neige seront possibles. Durant la nuit, les minima iront de -6°C à -7°C en basse et moyenne Belgique à -12°C voire -15°C localement en haute Belgique. La journée de mercredi sera très froide et ensoleillée. En cours de journée, les nuages d'altitude se feront plus nombreux mais le temps restera sec. Les maxima seront compris entre -8°C en Hautes Fagnes et -2°C ou -3°C dans le centre. Le vent sera modéré à assez fort d'est et à nouveau, les températures ressenties seront plus basses. Durant la nuit de mercredi à jeudi, les minima seront compris entre -4°C à la côte et -11°C en Hautes Fagnes. Dans le centre du pays, ils oscilleront autour de -5°C ou -6°C. Le vent sera modéré à assez fort d'est à nord-est avec des rafales jusqu'à 50 ou 60 km/h. Il continuera à faire très froid jeudi, avec un vent d'est à sud-est toujours aussi glacial mais la journée de vendredi marquera la transition vers un temps plus doux.