Un froid venu de Sibérie s'installe en Belgique et en Europe: quelles mesures pour les sans-abri ?

L'Europe grelotte alors qu'une vague de froid sibérien gagne progressivement l'ensemble du continent. Elle a déjà fait au moins trois morts, un en France et deux en Pologne. Des mesures sont prises en Belgique depuis dimanche soir.

Une vague de froid arrive donc sur notre pays: on annonce jusqu'à 10 degrés en dessous des normales de saison. Ce lundi, les nuages chasseront progressivement le soleil. Quelques flocons ne seront pas exclus, principalement en Ardenne et au littoral. Le thermomètre affichera des valeurs proches de 0 degré en plaine, et entre -2 et -6 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse. Le vent de nord-est assez fort accentuera la sensation de froid, avec des rafales pouvant atteindre 50 à 60 km/h.

Lundi soir et pendant la nuit, les éclaircies s'élargiront. Le mercure baissera jusqu'à -5 degrés à la mer et -13 degrés en Hautes Fagnes, sous un vent de nord-est généralement modéré. Le temps restera inchangé mardi, avec des champs nuageux plus nombreux en cours de journée et un risque de quelques flocons. Les gelées persisteront pratiquement partout avec des maxima de 0 ou -1 degré à la mer et -6 degrés en Ardenne. Le vent, qui soufflera de secteur nord-est, sera modéré mais toujours piquant.

Mercredi et jeudi, les gelées resteront généralisées en journée.





Des mesures fortes pour les sans-abri

Dans ces conditions les grandes villes ont pris des mesures exceptionnelles pour accueillir tous les sans abris. Un sans-abri de 35 ans a été retrouvé mort dimanche matin en France, à Valence où le thermomètre était descendu à -3 degrés dans la nuit. Les premières constatations laissent à penser qu'il est mort de froid alors qu'il dormait sous le porche d'une église.

On peut éviter ça en Belgique. A Bruxelles, un centre supplémentaire a été ouvert dès vendredi par la croix rouge (50 à 70 places). Le chauffoir de Haren reste ouvert 24h/24. A Etterbeek, le bourgmestre Vincent de Wolf a pris un arrêté permettant à la police d’arrêter administrativement les sans-abri qui ne veulent pas aller en centre de nuit. A Charleroi, 12 places supplémentaires en abri de nuit ont été prévues. La SNCB fournira une salle d’accueil dans la gare de Charleroi Sud en cas de saturation. A Liège la capacité d’accueil a été élargie et un minibus supplémentaire a été prévu pour le transport des sans-abri. S'il manque des places, la ville louera des chambres d’hôtel.

Mais les sans-abri ne sont pas la seule population à souffrir du froid. Il est conseillé de garder nourrissons et personnes âgées à l'intérieur. Pour les autres, il vaut mieux limiter les efforts physiques et bien se couvrir pour éviter gelures, hypothermie, et aggravation d'éventuels risques cardio-vasculaires. Attention également aux risques d'intoxications au monoxyde de carbone.

Le sort des migrants continue également d'inquiéter. 10.000 personnes se sont a nouveau rassemblées aux abords du parc Maximilien. Des tentes ont été dressées symboliquement. Les manifestants dénoncent toujours les visites domiciliaires pour arrêter les sans-papiers.

A la SNCB toujours, un dispositif a été mis en place pour éviter les pannes de train.





Toute l'Europe

En Russie, le Centre météorologique national a annoncé qu'entre le 23 et le 28 février des températures "anormalement froides" allaient frapper le pays. Dans la nuit de dimanche à lundi, les températures dans la région de Moscou devraient ainsi descendre à -24 degrés Celsius, alors que dans certaines localités du centre de la Russie le thermomètre va chuter jusqu'à -35°C. Des tempêtes de neige sont attendues dans les prochains trois jours quasiment sur l'ensemble du territoire russe.

En Europe du sud-est, les Roumains vont eux aussi grelotter à -25°C - température inhabituelle pour cette période de l'année -, de même que leurs voisins des Balkans. Bucarest a ordonné la fermeture lundi et mardi des écoles, situation similaire dans dans trois départements du sud du pays, où des chutes de neige abondantes sont attendues.

Dans le centre de l'Europe, en Autriche et en Hongrie, mais aussi en Grande-Bretagne voire en Italie et en Espagne, les autorités ont demandé aux habitants de se préparer aux effets de ce phénomène connu sous le nom de "Moscou-Paris", provoqué par des masses d'air froid intense venues de Sibérie.