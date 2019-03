Un hiver plus ensoleillé que d'habitude

(Belga) L'hiver (décembre, janvier, février) fut un peu plus ensoleillé que la normale, ressort-il du bilan climatologique saisonnier de l'Institut royal météorologique publié vendredi. Pendant cette période, on a enregistré à Uccle 18 jours de ciel serein à peu nuageux, contre une normale de huit jours. "C'est seulement un jour de moins que la valeur record atteinte durant les hivers 1949 et 1963."

L'hiver fut globalement doux, avec des valeurs élevées des températures moyennes en décembre et février, compensant des températures plus basses en janvier. Fait notable: c'est la première fois depuis 1901 qu'un jour de printemps (température égale ou supérieure à 20°C) a été observé en février à la station de référence d'Uccle, le 26. Ailleurs dans le pays, c'est à Angleur qu'il aura fait le plus chaud cet hiver: 22,4°C ont été enregistrés le 27 février. A l'inverse, c'est à Elsenborn qu'il aura fait le plus froid avec une température de -15,9°C le 22 janvier. A Uccle, 22 jours de gel ont été observés, la normale étant de 32,1. Les précipitations ont été légèrement supérieures à la normale, surtout en décembre lorsque les cumuls journaliers ont parfois dépassé 40mm. La saison fut également orageuse, avec 16 jours contre une moyenne de 9,9. Concernant la neige, elle est tombée au cours des trois mois, mais surtout en janvier. Le 30 de ce mois-là, on a mesuré 34cm de neige au Mont-Rigi, le record de l'hiver. (Belga)