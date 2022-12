Un hiver très contrasté: comment les espèces animales et végétales subissent-elles les températures du mois de décembre?

Un hiver tout en contraste en Belgique: températures négatives, puis autour des 10 degrés. Ces derniers jours, les températures sont nettement remontées après une dizaine de jours de grand froid (entre le 1er et le 18 décembre plus ou moins).

Qu'est-ce que cela implique pour les espèces animales et végétales? Des perturbations sur le court terme, mais des bouleversements plus profonds des écosystèmes. Certaines espèces animales, comme des insectes, des batraciens et des petits mammifères rentrent en période d'activité lors de périodes de redoux, puisent dans leurs réserves, ne trouvent pas toujours de nourriture en hiver et peuvent s'épuiser avant que le printemps n'arrive.

Les espèces végétales fleurissent parfois en hiver, des bourgeons sortent. Mais lorsque cette période plus chaude est suivie d'une période froide, les bourgeons peuvent geler et la floraison est coupée net. Cela prend du temps avant qu'une nouvelle période de floraison se mette en place.

"Le problème du redoux est que toute une série d'espèces régulées par des températures hivernales vont l'être beaucoup moins. Beaucoup d'espèces vont avoir un regain d'activités avec une nourriture qui est absente", indique Thierry Hance, professeur d'écologie et d'évolution à l'UCLouvain.

"Cette succession de variation fait que certaines espèces vont reprendre plus d'activités que normal. On peut penser aux écureuils qui restent actifs en hiver. Ils vont chercher leur nourriture, etc... mais si la température monte, ils vont accroître leur activité et il faut qu'il y ait un bilan qui ne soit pas négatif entre la quantité de nourriture qu'ils peuvent manger et l'énergie qu'ils vont dépenser", poursuit Thierry Hance.

On peut aussi s'attendre à des dérèglements importants dans la floraison de nombreux végétaux comme les arbres fruitiers. "Les bourgeons qui vont avoir tendance à se développer aussi, risquent de geler", précise Thierry Hance. Le phénomène de variation des températures est de plus en plus régulier avec plusieurs centaines d'espèces concernées.

Le passage d'une période plus douce en hiver, suivie d'une période froide, dérégule en fait la croissance et affecte la santé de certaines espèces végétales. "Lorsque la température monte, il va y avoir tendance à y avoir une poussée de sève, du liquide sucré qui revient dans la plante. Il va aussi y avoir un développement des bourgeons et à ce moment-là, une sensibilité au gel plus importante. Si la plante gèle, les bourgeons vont mourir et donc il n'y aura pas de développement de feuilles ou de fleurs. Il faudra attendre un petit temps pour qu'il y ait de nouveaux bourgeons. Mais c'est aussi des blessures à plante liées au gel, avec la formation de cristaux de glace qui peut être la source d'entrée de champignons ou de bactéries qui peuvent affecter fortement la plante", conclut Thierry Hance.