Un jeudi au goût de l'été avec jusqu'à 28°C

L'été semble enfin se réveiller, après la fraîcheur généralisée, avec jusqu'à 28°C, prévoit jeudi l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques voiles d'altitude, voire quelques nuages, languiront sur le territoire pour donner le change aux éclaircies mais le temps restera sec, exception faite d'une averse locale en fin de journée.

Le thermomètre indiquera 22°C au littoral et jusqu'à 28°C dans les grandes villes, sous un vent faible. Une petite brise de mer viendra toutefois chatouiller les Côtiers. Durant la nuit, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies, tandis qu'une averse pourrait éclater localement. Toutefois, le temps restera généralement sec. Quelques nuages bas, de la brume ou du brouillard pourront ensuite se former, surtout dans l'ouest du pays et sur le relief. Le mercure s'endormira vers les 12°C dans les vallées ardennaises, 15-16°C ailleurs. Vendredi, les aoûtiens profiteront encore de maxima compris entre 21 et 25°C sous un temps sec, hormis quelques gouttes possibles le long des frontières avec le Luxembourg et l'Allemagne.