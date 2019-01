Un jeudi au sec avant de nouvelles chutes de neige

(Belga) La zone de chutes de neige va se décaler vers l'Ardenne et la Campine durant l'après-midi de mercredi, avant de quitter le pays par le nord-est en soirée, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. Deux à 5 cm de neige peuvent encore tomber en Ardenne avant qu'un temps davantage sec et avec des éclaircies ne s'installe.

Des maxima de -2 degrés en Ardenne, 0 degré dans le centre du pays à 3 ou 4 degrés en bord de mer sont attendu, avec un vent modéré d'ouest à sud-ouest, le long du littoral assez fort de nord-ouest. Un peu de brouillard givrant pourra se former par endroits durant la nuit, et le mercure plongera jusqu'à -6° dans les Hautes Fagnes. Les plaques de neige durcie et de glace rendront les routes glissantes et dangereuses, prévient l'IRM. Le risque de brouillard givrant persistera jeudi matin. La journée devrait être généralement sèche, avec même quelques rayons de soleil et des maxima autour du zéro, +1° dans le centre et l'ouest du pays (-3° sur les hauteurs de l'Ardenne), avant qu'une nouvelle zone de neige ne s'installe durant la nuit, depuis la France. (Belga)