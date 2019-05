Encore du beau temps avant une possible dégradation

(Belga) Jeudi après­ midi, des nuages se développeront, mais les éclaircies seront encore assez larges sur le centre et l'est du pays. Le temps restera sec, d'après les prévisions de l'IRM. Sur l'ouest, des nuages plus nombreux arriveront depuis la frontière française et en fin d'après-midi une averse pourra s'y développer. Les températures maximales seront comprises entre 17 degrés en Hautes Fagnes et 22 voire localement 23 degrés en Flandre.

Vendredi, en matinée, le ciel restera partiellement nuageux du centre à l'est, alors que de belles éclaircies devraient gratifier l'ouest du pays. L'après­ midi, les éclaircies présentes sur l'ouest s'étendront vers le centre bien qu'une averse locale sera possible. Au sud du sillon Sambre­ et­ Meuse, les nuages seront plus nombreux et des averses se développeront assez rapidement. Les températures maximales seront comprises entre 17 degrés en Hautes­ Fagnes ainsi qu'à la mer et 22 degrés en Campine. Samedi, des périodes très nuageuses alterneront avec des éclaircies, parfois larges dans certaines régions. L'une ou l'autre averse sera possible, mais le temps restera souvent sec dans la plupart des régions. Les maxima varieront entre 13 ou 14 degrés en Hautes Fagnes et 19 degrés dans le centre.