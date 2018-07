Un lundi ensoleillé à peine perturbé par quelques nuages

(Belga) Lundi, le soleil sera d'abord bien présent. Ensuite, des nuages cumuliformes se développeront et pourraient conduire à des averses orageuses localisées, essentiellement dans le courant de l'après­ midi et en soirée. Les maxima seront proches de 25 ou 26 degrés à la Côte ainsi que sur les hauteurs ardennaises et atteindront des valeurs entre 28 et 31 degrés ailleurs, selon les prévisions de l'IRM.

Ce soir et cette nuit, le temps restera légèrement instable avec une nébulosité variable et localement un risque d'une averse ou d'un orage. Les minima seront compris entre localement 10 degrés en Hautes­ Fagnes et 17 degrés dans le centre du pays, sous un vent faible à modéré de secteur nord-ouest revenant au secteur ouest à sud-ouest. Mardi, de l'air moins chaud gagnera nos régions depuis l'ouest. Cela se traduira par des passages nuageux un peu plus nombreux et des périodes de pluie ou des averses, éventuellement ponctuées d'un orage. Dans l'extrême ouest du pays, le temps pourrait toutefois rester sec. Les maxima se situeront entre 22 degrés à la mer et en Hautes-Fagnes et 27 ou 28 degrés en Campine, sous un vent généralement modéré de secteur ouest. (Belga)