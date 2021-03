Un lundi entre giboulées et rafales de vent

(Belga) La semaine débutera avec un temps instable, alternant entre averses, giboulées et rafales de vent. Le temps sera très frais avec des températures qui ne dépasseront pas 4 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 9 degrés en Flandre, prévoit lundi l'Institut royal météorologique (IRM).

Une zone de précipitations quittera notre pays par le sud-est en matinée. Quelques chutes de neige ou de neige fondante pourront encore temporairement se produire en Ardenne au-dessus de 400 à 500 m. Le temps redeviendra ensuite plus sec à partir du nord-ouest avec des éclaircies, mais quelques giboulées se développeront par endroits. Les maxima seront compris entre 4 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 9 degrés en Flandre. Le vent de nord-ouest sera modéré à parfois assez fort avec des rafales de 50 à 60 km/h. Quelques giboulées pourront encore se produire ce soir et en début de nuit prochaine. Par après, le temps redeviendra généralement sec avec un ciel partiellement nuageux. Les températures redescendront entre 0 degré sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 5 degrés en bord de mer. Le vent restera généralement modéré de nord-ouest. Le restant de la semaine s'annonce très frais et parfois venteux avec par moments de la pluie ou des giboulées. De la neige est également prévue en Ardenne.