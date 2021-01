Un lundi qui fait grise mine, saupoudré d'un peu de pluie ou de neige

(Belga) La semaine commencera sur une note maussade, avec un lundi qui fera grise mine tout au long de la journée. Un peu de pluie ou de neige sera également au menu de la rentrée, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

La neige continuera de tomber en Ardenne, tandis que la pluie, voire temporairement un peu de neige fondante, s'invitera en plaine. Le mercure frissonnera de -1°C en Hautes Fagnes à +4°C à la mer. Dans le centre, il marquera autour de +2°C. Le vent sera modéré, assez fort à la Côte. La soirée restera nébuleuse et le risque de précipitations hivernales bien présent. Le temps deviendra généralement sec après les douze coups de minuit. Les minima baisseront légèrement, entre -3°C en Ardenne et +3°C à la mer. Nuages et flocons valseront encore ces prochains jours. (Belga)