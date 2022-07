Un mardi après-midi ensoleillé et très chaud

(Belga) Ce mardi après-midi, la chaleur sera accablante avec un ciel toujours ensoleillé, prévoit l'Institut royal météotologique (IRM). Les températures atteindront 34 à 37 degrés en Ardenne, 36 à 39 degrés dans la plupart des autres régions et, par endroits, 40 degrés près de la France. Le vent sera modéré de sud-est.

En soirée, le ciel restera serein et la chaleur longtemps présente. Ensuite, des nuages de haute et moyenne altitude atteindront l'ouest du pays. En cours de nuit, ces nuages gagneront les autres régions. Une averse locale (éventuellement orageuse) sera déjà possible en fin de nuit, surtout dans l'ouest. Le temps sera lourd avec des minima de 19 à 22 degrés, voire davantage dans les villes. Mercredi, des éclaircies se partageront le ciel avec des périodes très nuageuses et quelques averses. À partir de la fin d'après-midi, les averses gagneront en intensité et pourront s'accompagner d'orages. Il fera moins chaud avec des maxima de 24 degrés à la mer à 29 degrés en Campine, sous un vent modéré d'ouest à sud-ouest. Jeudi, la nébulosité sera variable à parfois abondante avec quelques averses locales. L'après-midi et en soirée, les éclaircies s'élargiront. Les maxima se situeront entre 21 degrés à la mer et par endroits encore 25 ou 26 degrés dans l'intérieur. Le vent modéré d'ouest tournera au nord-ouest, et au nord à la côte. (Belga)