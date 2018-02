Un mardi généralement ensoleillé

(Belga) Ce mardi sera ensoleillé, même s'il fera progressivement plus nuageux l'après-midi sur l'ouest du pays, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima iront de -2 à 1 degré en Ardenne et de 4 à 6 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent du sud sera modéré à assez fort avec des rafales de 60 km/h.

Il y aura davantage de nuages sur l'ouest du pays durant la nuit, avec possibilité d'un peu de pluie ou de neige, et persistance de larges éclaircies dans les autres régions. Les minima seront de 1 degré à la côte, de -1 à -4 degrés dans la plupart des régions et de -6 à -10 degrés en Ardenne. Le vent sera généralement modéré de sud à sud-est. Mercredi matin, le temps sera plus nuageux sur l'ouest du pays avec possibilité de légères précipitations hivernales. Les éclaircies seront parfois larges sur l'est. L'après midi, la nébulosité deviendra plus abondante, puis une zone de pluie, probablement précédée de neige, envahira le pays durant la nuit suivante. Les maxima iront de 0 degré dans les Hautes Fagnes à 7 degrés sur l'ouest du pays. Le vent de sud sera d'abord modéré, puis se renforcera pour devenir assez fort avec des rafales de 60 km/h. Jeudi, la zone de pluie achèvera de traverser le pays avec probablement encore de la neige en Ardenne. Quelques éclaircies reviendront l'après-midi à partir de l'ouest du pays. Les maxima iront de 0 degré dans les Hautes Fagnes à 10 degrés sur l'ouest du pays. (Belga)