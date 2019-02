Un mardi sec avant la pluie et la douceur

(Belga) Des champs nuageux alterneront avec des éclaircies sous un temps souvent sec, mardi. Il fera plus doux que les jours précédents avec des maxima compris entre 1 et 8 degrés sous un vent faible à modéré de sud à sud-ouest, rapporte l'IRM.

Dans la nuit de mardi à mercredi, le ciel deviendra très nuageux progressivement. Les précipitations se limiteront en grande partie à la région côtière et à la partie nord-ouest du pays et tomberont sous forme de légères pluies. Les minima seront atteints en soirée et seront compris entre -3 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et +6 degrés à la mer. Le vent de sud à sud-ouest se renforcera à nouveau pour devenir modéré. Mercredi, le ciel sera très nuageux à couvert avec en de nombreux endroits de légères pluies ou bruines. Dans le nord-ouest du pays, les précipitations seront parfois intenses. Maxima entre 3 et 8 degrés au sud du sillon Sambre-et-Meuse et proches de 9 ou 10 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de secteur sud. (Belga)