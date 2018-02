Quel temps pour la soirée de Saint-Valentin ?

Nous sommes le 14 février, c'est la Saint-Valentin ! La météo ne s'annonce pas folichonne pour la soirée, même si en journée, certaines régions ont droit à de belles éclaircies. Mercredi soir et cette nuit, le ciel se couvrira en effet et on attend de la pluie à partir de la Côte. En Ardenne, il s'agira d'abord de chutes de neige, puis de pluies temporairement verglaçantes, indique dans son bulletin de la mi-journée l'Institut royal météorologique (IRM), qui lance une alerte jaune au verglas pour les provinces de Liège, Namur et Luxembourg.

Dans l'après-midi, le temps sera souvent ensoleillé mais les voiles nuageux s'épaissiront depuis l'ouest. En soirée, de la pluie est attendue depuis la Côte. Vers minuit, les précipitations toucheront le centre du pays. Ensuite, elles tomberont sous forme de neige une fois qu'elles atteindront l'Ardenne.

Les minima se situeront entre -2 degrés en Ardenne et +4 degrés à la mer. Le vent de secteur sud sera modéré à parfois assez fort avec des rafales de 60 km/h à la mer et de 50 km/ h dans l'intérieur des terres.

Au vu de ces conditions climatiques, l'IRM a émis une alerte jaune aux routes glissantes pour les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. Celle-ci entrera en vigueur cette nuit à 03h00 et se terminera jeudi à 11h00 du matin. Le trafic routier "peut devenir dangereux", souligne l'IRM qui invite les automobilistes à garder leurs distances et à modérer leur vitesse.