Un mercredi gris

(Belga) Le gris dominera le ciel, mercredi après-midi. Le temps devrait rester généralement sec mais quelques gouttes ne sont pas exclues localement. Les maxima atteindront 5 degrés en Hautes-Fagnes à 11 degrés à la mer.

En soirée et durant la nuit, une zone de précipitations plus structurée arrivera depuis l'ouest, sous des minima de 5 à 11 degrés. La journée de jeudi se déroulera également sous la grisaille et éventuellement quelques faibles pluies par moments. Il fera entre 9 degrés dans les Hautes-Fagnes et 12 ou 13 degrés à l'ouest du pays. Le vent, de secteur sud-ouest, sera modéré. Peu de changement vendredi, avec quelques faibles précipitations par endroits, avant l'arrivée d'averses plus marquées depuis le littoral. (Belga)