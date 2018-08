Un mercure relativement timide mais le risque de pluie s'éloigne

(Belga) Le temps s'améliore samedi après-midi, même si le risque d'averse persiste principalement sur les régions proches des Pays-Bas et sur le relief, selon les prévisions de mi-journée de l'IRM. En cours de soirée, les averses s'estomperont sur toutes les régions. Les maxima seront de 13 à 17 degrés seulement.

Samedi soir, une dernière averse n'est pas exclue dans le nord du pays et sur le relief, avant le retour d'un temps sec partout et de larges éclaircies. Durant la nuit, le ciel se couvrira progressivement d'un voile de nuages élevés. Les minima oscilleront entre 4 degrés en Hautes Fagnes et 10 degrés à la côte. Le vent sera généralement faible d'ouest revenant au sud-sud-ouest. Dimanche, le temps sera sec une grande partie de la journée, mais de nombreux nuages de moyenne altitude envahiront l'ensemble des régions à partir de l'ouest. En fin d'après-midi, de la pluie ou de la bruine seront déjà possibles dans les provinces de Flandre occidentale et orientale. Les maxima seront compris entre 16 et 20 degrés, sous un vent faible à modéré de sud-sud-ouest. La nuit de dimanche à lundi, une zone de pluie traversera la Belgique d'ouest en est. En fin de nuit, la perturbation occupera encore la Haute Belgique et quelques éclaircies se dessineront sur l'ouest. Cependant, une averse restera possible au littoral. Les minima se situeront entre 11 et 14 degrés. Le vent sera modéré et à la mer parfois assez fort de sud à sud-ouest.