Un mois de janvier 2022 un peu plus chaud que la normale

(Belga) La température moyenne finale à Uccle pour le mois de janvier a été supérieure à la normale avec 4,3°C (la normale est de 3,7°C), indique mardi l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bilan climatique mensuel.

Les températures à Uccle ont varié de -1,8°C (10 janvier) à 14,3°C (1er janvier), deux valeurs remarquables. Dans le reste du pays, la température maximale la plus élevée a été enregistrée le 1er à Begijnendijk avec 15,6°C. La température minimale la plus basse, -10,6°C, a été enregistrée à Elsenborn (Bütgenbach) le 12. Un total de 67,2 mm de précipitations a été mesuré à Uccle au cours du mois (normale: 75,5 mm). Les moyennes régionales des quantités de précipitations mensuelles dans le pays ont été partout inférieures aux normales. Elles ont varié d'environ 60% de la normale dans les Polders à environ 95% de la normale dans le Pays de Herve. Pendant 17 jours, des précipitations partiellement ou entièrement composées de neige ont été enregistrées dans le pays. La couche la plus importante a été enregistrée au Mont-Rigi (Waimes), le 9, avec 29 cm. La durée d'insolation a été inférieure à la normale. A Uccle, le soleil a brillé au total 50h27min (normale: 59h04min). (Belga)