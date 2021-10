Un mois de septembre chaud, sec et ensoleillé

(Belga) Le mois de septembre a été chaud, sec et ensoleillé. Les températures relevées à Uccle ont été généralement supérieures aux normales durant le mois, et parfois largement supérieures. Il n'est donc pas surprenant que la température moyenne mensuelle ait été supérieure à la normale: 16,6°C (normale : 15,7°C). Il s'agit de la quatrième valeur la plus élevée depuis 1991, à égalité avec 2005, indique vendredi l'IRM qui dresse un bilan climatique du mois dernier.

La température maximale absolue de 27,5°C ne fut que légèrement supérieure à la normale en ce premier mois d'automne (26,2°C), mais elle est remarquablement supérieure aux températures maximales absolues des deux mois précédents : juillet (26,5°C) et août (27,0°C). Dans le pays, les températures les plus élevées ont été enregistrées le 8 septembre. La température maximale la plus élevée a été mesurée à Begijnendijk, atteignant jusqu'à 29,6°C. Cette valeur fut également supérieure aux maxima nationaux de juillet (28,4°C) et d'août (28,8°C). La température la plus basse a été enregistrée le 22 septembre à Elsenborn (Bütgenbach). A cette date, on y a relevé une température minimale de 1,0°C, souligne l'IRM. Alors que les mois de juin, juillet et août ont été très pluvieux, seulement 26,0 mm de précipitations ont été mesurés à Uccle (normale : 65,3 mm), ce qui contraste fortement avec les trois mois d'été humides au cours desquels plus de 100 mm de précipitations ont chaque fois été relevés mensuellement. A Uccle, le soleil a brillé au total pendant 192h 15min (normale : 154h 28min). Il s'agit du deuxième mois le plus ensoleillé de 2021, juste derrière le mois de juin (201h 34min). (Belga)