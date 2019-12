Un Noël sous la neige en vue ? Voici ce qui est prévu

A deux semaines de Noël, la question se fait de plus en plus pressante: aura-t-on droit à un Noël blanc ? Emilie Dupuis, notre présentatrice météo, s’est penchée sur la question lors du RTL info Bienvenue, à 12h45. Selon l’Institut Royal de Météorologie, la tendance est maritime pour le 25 décembre prochain. "On va avoir une succession d’anticyclones relativement secs. Pour l’instant, il n’y a aucun signal qui laisse présager un Noël blanc. Les probabilités d’avoir un Noël blanc sont seulement de 10%", explique Emilie Dupuis.

Pour info, le dernier Noël sous la neige remonte à 2010.