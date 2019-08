Un nouveau pic de chaleur est attendu samedi

(Belga) Jeudi après-midi, les éclaircies devraient devenir de plus en plus larges, prévoit l'Institut royal météorologique. Mais la nébulosité restera plus abondante au sud du sillon Sambre-et-Meuse, avec encore la possibilité de quelques averses sur l'est. Les températures maximales seront en baisse avec des valeurs comprises entre 20 degrés au littoral et 26 degrés en Lorraine belge. Le vent sera généralement modéré de secteur ouest à nord-ouest.

Ce soir, les derniers nuages s'évacueront sur l'est du pays alors que les éclaircies seront déjà très larges ailleurs. Le temps deviendra sec partout. La nuit, le ciel sera peu nuageux à serein sur l'ensemble des régions malgré l'arrivée de nuages élevés depuis l'ouest du pays. Progressivement, des champs de brume se développeront et, localement, du brouillard n'est pas exclu. Les températures descendront entre 8 et 14 degrés sous un vent faible, modéré au littoral, s'orientant au sud-ouest ou de direction variable. Vendredi et le début du week-end seront marqués par le retour du beau temps. Vendredi, les températures seront comprises entre 21 degrés au littoral et 26 degrés en Lorraine belge. Samedi, le thermomètre grimpera encore: les maxima seront compris entre 25 degrés à la côte ainsi qu'en Ardenne, et 30 degrés dans le centre et en Campine. (Belga)