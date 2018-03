Un nouveau risque de verglas dans la nuit avant un week-end plus chaud

(Belga) Une perturbation traversera la Belgique d'ouest en est ce jeudi après-midi, apportant parfois des averses intenses, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Le nord du pays pourrait être touché par l'un ou l'autre orage, tandis qu'au sud du sillon Sambre et Meuse, la pluie pourra prendre un caractère hivernal. Les maxima varieront entre 4 et 9°.

Dans la nuit, les minima attendus étant compris entre -1 et +1, du gel se formera fréquemment au sol et des plaques de givre ou de glace ne sont pas à exclure. Vendredi, le nord connaîtra de belles éclaircies tandis que le reste du pays se réveillera dans la brume. De fines pluies balayeront le sud du pays en matinée et milieu de journée. Elles traverseront la frontière linguistique dans l'après-midi. Le mercure pourra atteindre 10°. La nuit sera humide, mais plus chaude que la précédente. Les températures grimperont au cours du week-end, on atteindra entre 10 et 16° samedi et dimanche, mais les averses seront également de la partie. La semaine prochaine sera à l'image du week-end: des températures oscillant autour des 13° et un ciel partagé entre averses et éclaircies. (Belga)