Un nouveau week-end d'affluence en perspective à la Côte

Les secteur du tourisme à la Côte s'attend à voir débarquer 350.000 touristes d'un jour lors de ce long week-end de Pentecôte. Les hôtels enregistrent également de nombreuses réservations, indique vendredi Westtoer.

"La Côte attend 350.000 touristes d'un jour. Après le week-end de l'Ascension, c'est donc un nouveau week-end prolongé prometteur qui s'annonce. Les hôtels enregistrent en ce moment un taux d'occupation moyen de 85%, voire plus", explique Franky De Block, président de Westtoer. Westtoer s'attend à une journée exceptionnelle dimanche, tant du point de vue du tourisme d'un jour que de l'occupation des hôtels. En cas de beau temps, ces derniers espèrent d'ailleurs des réservations de dernière minute. De nombreux événements sont prévus au littoral. "Nous recommandons le train et le tram de la Côte pour se déplacer. La SNCB propose des tarifs attractifs pour le week-end", précise encore M. De Block. Les week-ends prolongés sont d'une importance capitale pour le secteur touristique du littoral: 2/3 du chiffre d'affaires sont réalisés hors juillet et août. La Côte a par ailleurs lourdement investi ces dernières années afin de se profiler comme destination attractive sur les quatre saisons. Via www.kustweerbericht.be, il y a notamment moyen via webcam de se faire une idée du temps à la mer, avant de prendre la route.