Un nouvel épisode caniculaire débute en France

(Belga) Une nouvelle période de forte chaleur va débuter en France ce lundi, à partir du sud, selon les prévisions de Météo France. Vingt-et-un départements du Sud-Ouest et du Centre-Est ont ainsi été placés en vigilance orange pour canicule depuis 06h00. Au final, peu de régions devraient être épargnées.

Les départements concernés par cette vigilance orange sont: l'Ardèche, l'Ariège, l'Aveyron, la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Dordogne, la Drôme, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Isère, les Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Rhône, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et la Haute-Vienne. Lundi, les températures maximales vont gagner une dizaine de degrés par rapport à la veille sur le Sud-Ouest. Les thermomètres devraient grimper jusqu'à 36 à 39 degrés sur les plaines du Sud-Ouest, dans certaines vallées d'Auvergne, et du sud de Rhône-Alpes à l'intérieur du Languedoc-Roussillon et de la Provence. La masse d'air chaude et sèche à l'origine de cette hausse spectaculaire gagnera peu à peu vers le nord. La vigilance orange canicule s'étendra donc rapidement à de nombreuses régions. (Belga)