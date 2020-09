Un nuage de cendres californien est arrivé au-dessus de l'Europe

Vous avez peut-être remarqué une couche de poussière sur votre voiture ce week-end. En fait, ce n'est pas de la poussière c'est de la cendre, un effet des feux de forêts qui touchent la Californie. Le nuage de cendres est arrivé au-dessus de l’Europe.

Si vous avez laissé votre véhicule dehors tout le week-end, vous avez surement constaté une pellicule noire. Cette poussière vient d'extrêmement loin, puisqu’elle a traversé l’Atlantique depuis la Californie où les incendies qui consume les forêts depuis des semaines ont atteint une ampleur exceptionnelle. Un million d'hectares soit dix mille kilomètres carrés ont déjà brûlé. C'est le plus vaste feu de forêt que l'Etat n'ait jamais connu. Les fumées importantes montent et selon les modèles météo lorsque les nuages sont suffisamment importants, ils mettent une semaine pour traverser les États-Unis puis l’Atlantique et enfin atteindre l'Europe. "Il y a ce qu'on appelle des nuages de feu qui montent très haut avec la chaleur, au moins dix kilomètres d’altitude", détaille Xavier Fettweis, climatologue à l’université de Liége. "Les courants d’air du Gulf Stream, envoient ensuite ces fumées vers nos régions".

Inoffensif pour l’Homme, un peu moins pour l’environnement

Nous avons reçu de nombreux témoignages à propos de cette couche sombre, une pellicule de cendres qui est arrivée essentiellement ce week-end et qui devrait se poursuivre encore quelques jours. Heureusement, les quantités sont trop faibles pour poser un problème respiratoire. "Ce n’est pas dangereux pour l’homme mais dans les régions polaires cela accélère la fonte de la neige ", détaille Mr Fettweis. L’incendie et ses conséquences sur le climat est un défi mondial qui inquiète la communauté scientifique à l’international.