Un parfum d'été pour la semaine prochaine

(Belga) Le soleil et les nuages se partageront le ciel dimanche après-midi, avec un faible risque d'averse, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM). La nébulosité augmentera au cours de la journée, tout comme la possibilité d'un peu de pluie dans l'ouest du pays. Il fera 15 à 16° à la mer et dans les Hautes Fagnes. En Campine, le mercure atteindra 20°. Un vent modéré soufflera de secteur sud sud-ouest tandis que la Côte sera balayée par une brise de mer nord-ouest.

Dimanche soir et en début de nuit, le ciel sera souvent très nuageux, avec quelques faibles pluies ou averses. Le temps redeviendra ensuite sec. Les minima seront compris entre 5 et 10°, sous un vent modéré puis parfois faible de secteur sud tournant au sud-ouest. Lundi, le ciel sera assez changeant pour devenir ensuite nuageux. La pluie ne devrait toutefois pas tomber et le littoral bénéficiera de larges éclaircies. Le thermomètre affichera 14° à la mer et en Hautes Fagnes et 17 à 18° dans le centre. Le temps restera sec dans la nuit de lundi à mardi, avec des températures comprises entre 3 et 8°. A partir de mardi, le temps s'illuminera et se réchauffera. Des maxima compris entre 17 et 22° sont prévus et continueront d'augmenter les jours suivants: jusqu'à 24° mercredi et même 26° localement jeudi et vendredi. (Belga)