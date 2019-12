Un passage à 2020 en douceur

(Belga) Une douceur ensoleillée enveloppera les Belges lundi après-midi avec des températures comprises entre 5 et 9 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Un vent faible à modéré fera s'envoler les chevelures vers le sud-sud-ouest.

Un ciel pratiquement serein marquera le passage à la dernière journée de l'année. En cours de nuit, des nuages bas vont toutefois envahir la moitié nord du pays, accompagnés de brume et de bancs de brouillards. Des plaques de givre risquent de se former. Les températures chuteront vers le zéro degré, voire jusqu'à -3 degrés dans certaines vallées de l'Ardenne. Mardi, de larges éclaircies débarqueront dans le sud du pays avant un temps plus nuageux. Le mercure oscillera entre 4 et 7 degrés. Le réveillon se déroulera sous un temps sec avec des éclaircies mais des champs nuageux persisteront dans certains régions. Un peu de givre ne sera pas exclu tout comme la brume et le brouillard. L'année 2020 débutera sous des températures proches du zéro degré. Mercredi, un temps sec, calme et ensoleillé permettra aux fêtards de se remettre de leurs excès de la veille. Les nuages se propageront en cours de journée. Il fera entre 3 et 7 degrés. Un temps similaire est prévu jeudi avant l'arrivée d'une perturbation vendredi. (Belga)