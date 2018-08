Un peu de fraîcheur sur le pays, encore quelques averses en matinée

(Belga) La journée de mercredi apportera enfin un peu de fraîcheur sur le pays, par rapport aux jours précédents, avec des maxima ne dépassant pas 27 degrés. En matinée, les nuages seront encore nombreux, avec une possibilité d'averses, avant que le ciel ne s'éclaircisse.

Mercredi matin, le ciel sera encore nuageux, selon les prévisions de l'IRM, qui n'exclut pas la possibilité d'averses par endroits, notamment sur l'est du pays. Les nuages feront ensuite place à des éclaircies de plus en plus larges, tandis que le temps se fera sec. Les maxima varieront entre 22 degrés à la Côte et 27 degrés en Campine. Un vent modéré à assez fort, de secteur sud-ouest à ouest, est attendu. En soirée, quelques nuages pourraient réapparaître. Durant la nuit, la nébulosité augmentera progressivement depuis le sud-ouest du pays mais le ciel devrait rester sec, sous des minima variant de 12 à 16 degrés. (Belga)