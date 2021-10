Un peu de grisaille à l'entame d'un week-end ensoleillé

(Belga) Samedi après-midi, il fera généralement sec avec des champs nuageux et des éclaircies. Les maxima oscilleront entre 9° en Hautes Fagnes et 14° en Flandre, indique l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera faible de sud à sud­-ouest.

Samedi soir, de larges éclaircies se généraliseront progressivement. Durant la nuit, le temps sera serein ou peu nuageux. Les minima seront compris entre 1° en Hautes Fagnes et 7° à la Côte. En Ardenne, de faibles gelées au sol seront possibles. Le vent sera faible de secteur sud, et plutôt de sud à sud­-est en Haute Belgique. Dimanche, le temps sera calme et ensoleillé avec tout au plus quelques nuages d'altitude. Les maxima se situeront entre 9° en Hautes Fagnes et 14° en Flandre, sous un vent faible à modéré de secteur sud. Lundi, il fera plus nuageux avec un peu de pluie ou quelques averses, sous des maxima de 10° à 15°. A partir de mardi, le temps sera pratiquement sec avec des éclaircies et des champs nuageux et des maxima jusqu'à 15° ou 16°. (Belga)