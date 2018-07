Un peu de pluie en fin de semaine avant le retour d'un mercure à 30° lundi

(Belga) Mercredi après-midi, le temps restera sec avec du soleil mais également quelques passages nuageux, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront de 22° en bord de mer, 22° à 24° en Ardenne et de 25° à 27° dans les autres régions. Le vent sera faible à parfois modéré d'ouest à nord-ouest, virant ensuite au nord à nord-est. Mercredi soir, le ciel sera dégagé, avec un peu de brume par endroits. Les minima oscilleront entre 8° et 15° avec un vent faible de nord à nord-est ou de directions variables.

Jeudi, soleil et passages nuageux resteront au programme. Il fera à nouveau plus chaud avec des maxima de 23° ou 24° le long du littoral, 24° à 26° en Ardenne et 26° et 29° dans les autres régions. Vendredi, de larges éclaircies alterneront d'abord avec des nuages élevés. Le temps deviendra ensuite variable, avec une augmentation de la nébulosité depuis la frontière française suivie par des averses (orageuses). Les maxima varieront entre 23° et 28°. Samedi, même topo avec des maxima compris entre 20° et 26°, ainsi que dimanche, pluie exceptée. En début de semaine prochaine, temps sec, ensoleillé et progressivement très chaud, avec des maxima proches voire supérieurs à 30° dans le centre. (Belga)