Un peu de pluie par-ci, par-là toute la semaine

Le ciel tombera sur la tête des Belges mardi après-midi, croulant sous les nuages. Seules de rares éclaircies sont prévues et des averses pourraient même tomber, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). L'ouest et le centre bénéficieront d'un temps graduellement plus sec. Le thermomètre affichera 7° en Hautes Fagnes et 12° dans l'ouest.

Le ciel pourrait temporairement se dégager mardi soir mais l'est craindra toujours les averses. Pendant la nuit, le pays devrait échapper aux gouttes mais sera envahi par la brume, le brouillard ou des champs de nuages bas. Le nord-ouest pourrait être mouillé en deuxième partie de nuit. Il fera entre 2° et 7°. La faible perturbation arrivée en fin de nuit dévalera sur la Belgique mercredi. Faibles pluies suivies d'averses sont au menu, sous des nuages abondants. Le mercure oscillera entre 7° en Haute Ardenne et 11° dans l'ouest. Les nuages resteront nombreux en soirée, avec toujours quelques averses. Rebelote pendant la nuit, le temps devrait être sec mais brumeux. Le disque météo semble rayé, avec un temps jeudi très semblable au reste de la semaine: un ciel très nuageux, un temps temporairement sec dans l'ouest et le centre mais une averse possible dans l'est. Au fil de la journée, la pluie gagnera l'ensemble du pays. Les températures seront comprises entre 5° et 10°.