Un peu de répit avant les orages samedi

(Belga) Jusqu'à l'aube, le temps sera généralement sec et partiellement nuageux vendredi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le nord-ouest pourrait être mouillé par quelques gouttes. Les températures grimperont à 21 ou 22 degrés à la Côte et en Haute Ardenne, et de 23 à 26 degrés ailleurs.

En fin de nuit, l'ouest de la Belgique pourrait déjà être frappé par quelques pluies ou averses plus marquées. La nuit sera douce, avec des minima compris entre 13 et 19 degrés. Les Belges ne sauront pas sur quel pied danser samedi tant le temps sera variable. Des périodes de pluie et averses, pouvant être accompagnées d'orages, sont annoncées. Grêle et précipitations localement abondantes sont également possibles. Le thermomètre affichera 21 degrés à la mer et 27 degrés en Lorraine belge et en Campine. Le vent soufflera modérément mais assez fortement au littoral, avec des rafales de 65 km/h possibles par endroits, voire davantage sous l'orage. Le temps s'améliorera samedi soir sur l'ouest tandis qu'il deviendra généralement sec et peu à partiellement nuageux en cours de nuit. La fête nationale dimanche s'annonce sous les meilleurs auspices, avec du soleil et un mercure oscillant entre 21 et 26 degrés. Une vague de chaleur s'annonce la semaine prochaine, avec 27 degrés lundi, 31 degrés mardi et 35 degrés mercredi et jeudi. (Belga)