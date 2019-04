Un peu de soleil entre les nuages ces prochains jours

(Belga) Ce mardi après-midi, le temps restera sec avec le retour d'éclaircies, souvent plus généreuses dans l'est du pays. Par contre, l'ouest de la Belgique devra composer avec un temps très nuageux, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Maxima attendus entre 12 degrés à la mer et 17 degrés en Campine.

Mercredi matin, le ciel sera partiellement nuageux. Sur l'ouest et le nord-ouest, le temps gris pourrait persister jusque dans l'après-midi. Les maxima varieront de 14 degrés à 17 degrés. Jeudi, le ciel sera généralement très nuageux avec des périodes de pluie ou d'averses. En fin d'après- midi, le temps pourrait devenir plus sec sur l'ouest du pays. Il fera plus frais, avec des maxima de 10 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 14 ou 15 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré de secteur ouest à nord-ouest. Vendredi, le ciel sera partagé entre éclaircies et périodes nuageuses. Quelques averses se développeront par endroits, essentiellement l'après-midi ou en début de soirée. Les températures céderont encore quelques degrés avec des maxima de 6 ou 7 degrés sur les sommets ardennais à 12 ou 13 degrés sur l'ouest du pays. Le vent restera faible à modéré de secteur ouest à nord-ouest.