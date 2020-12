Un peu moins de nuages dans l'après-midi

(Belga) Pour ce vendredi après- midi, l'Institut royal météorologique (IRM) prévoit une nébulosité variable à abondante avec quelques averses, principalement sur l'ouest du pays et en Ardenne, où quelques chutes de neige fondante ou de grésil pourront se produire sur les hauts plateaux. Les maxima varieront entre 2 degrés dans les Hautes Fagnes et 7 ou 8 degrés en Campine. Le vent de sud sera modéré, voire temporairement assez fort sur l'ouest du pays. En bord de mer, le vent restera assez fort.

Durant la nuit prochaine, le temps redeviendra généralement sec avec de larges éclaircies. En Ardenne, le ciel restera brumeux et assez nuageux avec parfois du brouillard éventuellement givrant. En fin de nuit, la nébulosité redeviendra plus abondante à partir du sud avec par endroits quelques averses qui seront de neige en Ardenne. Quelques précipitations hivernales ne sont pas exclues en Flandre. Les températures minimales seront proches de 0 degré dans la plupart des régions. Samedi, la nébulosité sera d'abord assez abondante avec par endroits l'une ou l'autre averse, de neige en Ardenne et accessoirement hivernale en Flandre. Le temps redeviendra plus sec en cours de journée avec une nébulosité variable. Les maxima varieront entre 1 degré dans les Hautes Fagnes et 6 degrés en Campine. Dimanche, le temps sera assez froid avec quelques éclaircies. En cours de journée, la nébulosité augmentera à partir de l'est mais le temps devrait rester sec jusqu'en soirée. Les maxima varieront entre 2 et 5 degrés.