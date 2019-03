Un peu plus de nébulosité cet après-midi et un soleil printanier vendredi

(Belga) Le ciel sera partiellement à très nuageux sur le nord et le nord-ouest du pays jeudi après-midi. Dans le centre ainsi que le nord-est, la nébulosité sera plutôt variable et, sur le reste du territoire, le ciel sera peu nuageux à serein, selon les prévisions de l'IRM. En fin de journée, les larges éclaircies s'étendront vers le nord. Les maxima seront compris entre 12 degrés à la côte et 16 degrés dans le centre et l'est du pays. Le vent sera généralement faible de direction variable.

En soirée, le ciel se dégagera sur l'ensemble du pays. En seconde partie de nuit, du brouillard pourrait se former sur la moitié nord du territoire. Les minima seront compris entre -1 degré sur les hauteurs ardennaises et +5 degrés à la côte. Le vent sera faible, et parfois modéré en Ardenne, de direction variable. Vendredi, la grisaille matinale sera d'abord tenace sur une grande partie de la Flandre. La moitié sud du pays bénéficiera par contre de conditions ensoleillées dès le matin. Dans le courant de la journée, la brume et le brouillard encore présents par endroits se dissiperont et laisseront la place à un temps ensoleillé et printanier, avec seulement quelques nuages élevés. Il fera très doux avec des maxima de 14 à 19 degrés, sous un vent faible de secteur sud. (Belga)